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Родственника умершего президента Узбекистана И.Каримова арестовали в Украине

Родственника умершего президента Узбекистана И.Каримова арестовали в Украине

Киев • УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский суд решил арестовать родственника умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, разыскиваемого Ташкентом по подозрению в растрате сотен миллионов долларов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, в Соломенском суде Киева 20 января сообщили, что этот суд приказал арестовать 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева.

По сообщению, при задержании А.Абдуллаева на прошлой неделе в аэропорту "Жуляны" в Киеве у него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Сейчас продолжается рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.

А.Абдуллаева, который является племянником вдовы И.Каримова Татьяны Каримовой, в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.

О том, когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.

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