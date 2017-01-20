Родственника умершего президента Узбекистана И.Каримова арестовали в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский суд решил арестовать родственника умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, разыскиваемого Ташкентом по подозрению в растрате сотен миллионов долларов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, в Соломенском суде Киева 20 января сообщили, что этот суд приказал арестовать 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева.
По сообщению, при задержании А.Абдуллаева на прошлой неделе в аэропорту "Жуляны" в Киеве у него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканы.
Сейчас продолжается рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.
А.Абдуллаева, который является племянником вдовы И.Каримова Татьяны Каримовой, в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.
О том, когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.