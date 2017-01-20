Родича померлого президента Узбекистану І.Карімова заарештували в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Український суд вирішив арештувати родича померлого президента Узбекистану Іслама Карімова, розшукуваного Ташкентом за підозрою в розтраті сотень мільйонів доларів, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, у Солом’янському суді Києва 20 січня повідомили, що цей суд наказав арештувати 33-річного громадянина Узбекистану Акбаралі Абдуллаєва.
За повідомленням, при затриманні А.Абдуллаєва минулого тижня в аеропорту «Жуляни» в Києва у нього виявили паспорти Узбекистану і Домінікани.
Наразі триває розгляд питання про його екстрадицію до Узбекистану.
А.Абдуллаєва, який є племінником вдови Карімова Тетяни Карімової, в Ташкенті звинувачують у розтраті і фінансовому шахрайстві в 2014 році.
Про те, коли і як він залишив Узбекистан, наразі невідомо.