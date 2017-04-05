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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65716 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108237 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166049 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121823 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119777 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114212 просмотра

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Работу Криворожской ТЭС будет приостановлено 11 апреля - "Укрэнерго"

Работу Криворожской ТЭС будет приостановлено 11 апреля - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

 • 22638 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Работу Трипольской ТЭС было приостановлено на выполнение графика нагрузок энергосистемы, также будет приостановлена ​​работа Змиевской ТЭС 6 апреля и Криворожской ТЭС, ориентировочно, 11 апреля. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. председателя ГП НАЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает УНН.

В.Ковальчук рассказал, что диспетчер Укрэнерго действительно дал команду на остановку Трипольской ТЭС в соответствии с графиком нагрузок, который был разработан ГП "Энергорынок".

"То есть, ТЭС остановлена ​​не в экстренном порядке по приказу диспетчера, а в рабочем режиме на выполнение графика нагрузок энергосистемы", - уточнил он.

И.о. главы "Укрэнерго" объяснил, что Трипольская ТЭС решила прекратить производство электроэнергии вследствии низких запасов антрацитового угля на складах, и ситуация в энергосистеме позволяет это сделать.

"Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы. Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) - Криворожской ТЭС", - отметил он.

В.Ковальчук также отметил, что технологическая возможность остановки "антрацитовых" энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля по поручению, предоставленного "Укрэнерго" на совещании у вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона 30 марта 2017 года.

"Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с "отключением" блоков, работающих на угле антрацитовой группы", - заверил и.о. главы компании.

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Кроме того, В.Ковальчук добавил, что объединенная энергосистема Украины работает в постоянном режиме, ситуация полностью контролируется, пиковые нагрузки покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС.

Украинские Национальные Новости

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