Работу Криворожской ТЭС будет приостановлено 11 апреля - "Укрэнерго"

В.Ковальчук рассказал, что диспетчер Укрэнерго действительно дал команду на остановку Трипольской ТЭС в соответствии с графиком нагрузок, который был разработан ГП "Энергорынок".

"То есть, ТЭС остановлена ​​не в экстренном порядке по приказу диспетчера, а в рабочем режиме на выполнение графика нагрузок энергосистемы", - уточнил он.

И.о. главы "Укрэнерго" объяснил, что Трипольская ТЭС решила прекратить производство электроэнергии вследствии низких запасов антрацитового угля на складах, и ситуация в энергосистеме позволяет это сделать.

"Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы. Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) - Криворожской ТЭС", - отметил он.

В.Ковальчук также отметил, что технологическая возможность остановки "антрацитовых" энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля по поручению, предоставленного "Укрэнерго" на совещании у вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона 30 марта 2017 года.

"Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с "отключением" блоков, работающих на угле антрацитовой группы", - заверил и.о. главы компании.

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Кроме того, В.Ковальчук добавил, что объединенная энергосистема Украины работает в постоянном режиме, ситуация полностью контролируется, пиковые нагрузки покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС.