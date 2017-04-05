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Роботу Криворізької ТЕС буде призупинено 11 квітня — “Укренерго”

Київ • УНН

 • 22645 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Роботу Трипільської ТЕС було призупинено на виконання графіку навантажень енергосистеми, також буде призупинено роботу Зміївської ТЕС 6 квітня і Криворізької ТЕС орієнтовно 11 квітня. Про це написав на своїй сторінці у Facebook т.в.о. голови ДП НАЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук, передає УНН.

В.Ковальчук розповів, що диспетчер Укренерго дійсно надав команду на зупинку Трипільської ТЕС відповідно до графіку навантажень, що був розроблений ДП “Енергоринок”.

“Тобто, ТЕС зупинена не в екстреному порядку за наказом диспетчера, а у робочому режимі на виконання графіка навантажень енергосистеми”, — уточнив він.

Т.в.о. голови “Укренерго” пояснив, що Трипільська ТЕС вирішила припинити виробництво електроенергії внаслідок низьких запасів антрацитового вугілля на складах, і ситуація у енергосистемі дозволяє це зробити.

“Аналогічна ситуація має місце на Зміївській ТЕС та Криворізькій ТЕС, які також працюють на вугіллі антрацитової групи. Ці станції також технологічно готові до припинення генерації електроенергії. 3 6 квітня планується зупинка Зміївської ТЕС, орієнтовно з 11 квітня (після завершення опалювального сезону в регіоні) — Криворізької ТЕС”, — зазначив він.

В.Ковальчук також наголосив, що технологічна можливість зупинки “антрацитових” енергоблоків ТЕС після завершення опалювального сезону була опрацьована спільно з генеруючими компаніями та Міненерговугілля на виконання доручення, наданого “Укренерго” на нараді у віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона 30 березня 2017 року.

“Ми ретельно прорахували усі аспекти стійкості енергосистеми, спільно з генеруючими компаніями розробили план безаварійного відключення енергоблоків, та наразі повністю готові до сценарію з „відключенням“ блоків, що працюють на вугіллі антрацитової групи”, — запевнив т.в.о. голови компанії.

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Крім того, В.Ковальчук додав, що об’єднана енергосистема України працює в сталому режимі, ситуація повністю контрольована, пікові навантаження покриваються за рахунок генерації блоків ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, а також ГЕС та ГАЕС.

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