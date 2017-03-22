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Робота-пожарного представили в Китае

Робота-пожарного представили в Китае

Киев • УНН

 • 40432 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Китае в Сямэне представили многофункционального робота-пожарного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CCTV.

Отмечается, что отряд особого назначения службы пожарной защиты города Сямэнь накануне получил многофункционального робота-пожарного. Робот оснащен беспроводной системой дистанционного управления.

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Машина также сможет выполнять задачи при высоких температурах, в атмосфере ядовитых газов и способна заменить человека во время тушения пожаров в опасных условиях.

Как сообщал УНН, в Калифорнии роботов привлекли к приготовлению бургеров.

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