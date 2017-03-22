Робота-пожежника презентували у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Китаї в Сямені представили багатофункціонального робота-пожежника. Про це повідомляє УНН з посиланням на CCTV.
Зазначається, що загін особливого призначення служби пожежного захисту міста Сямень напередодні отримав багатофункціонального робота-пожежника. Робот оснащений бездротовою системою дистанційного керування.
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Машина також зможе виконувати завдання при високій температурі, в атмосфері отруйних газів і здатна замінити людину під час гасіння пожеж в найнебезпечніших умовах.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії роботів залучили до приготування бургерів.