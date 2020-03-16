Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на площади Победы и на улицах Жилянской, Николая Гринченко. Движение затруднено проспектами Романа Шухевича, Степана Бандеры, Голосеевским.
Также затруднено движение Воздухофлотским проспектом, улицей Набережное Шоссе, Елены Телиги, Саксаганского, Кирилловской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности, Николая Бажана, Освободителей и на улице Центральной.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона и на мосту Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, сегодня в Украине до 9 градусов тепла.