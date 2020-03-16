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Сьогодні в Україні до 9 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 9 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні у понеділок, 16 березня, опадів не очікується, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 12 градусів морозу - у горах - до 9 градусів тепла по країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, у найближчі три доби в Україні без опадів. 

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

Температура в понеділок вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла; на високогір’ї Карпат вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

У вівторок та середу в Україні поступове підвищення температури, починаючи з заходу, вночі до 0°, вдень до 7-12° тепла, на крайньому заході до 13-16°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.

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