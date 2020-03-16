Сегодня в Украине до 9 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине в понедельник, 16 марта, осадков не ожидается, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 12 градусов мороза - в горах - до 9 градусов тепла по стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, в ближайшие трое суток в Украине без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.
Температура в понедельник ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла; на высокогорье Карпат ночью 7-12° мороза, днем около 0°.
Во вторник и среду в Украине постепенное повышение температуры, начиная с запада, ночью до 0°, днем до 7-12° тепла, на крайнем западе до 13-16°.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.