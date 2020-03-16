Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворились на площі Перемоги та на вулицях Жилянській, Миколи Грінченка. Рух ускладнено проспектами Романа Шухевича, Степана Бандери, Голосіївським.
Також ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, вулицями Набережне Шосе, Олени Теліги, Саксаганського, Кирилівською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності, Миколи Бажана, Визволителів та на вулиці Центральній.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона та на мосту Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, сьогодні в Україні до 9 градусів тепла.