Роберто Манчини снова возглавил сборную Италии
Киев • УНН
Итальянский тренер Роберто Манчини снова стал главным тренером национальной сборной. Клаудио Раньери назначен техническим директором федерации.
Итальянский тренер Роберто Манчини во второй раз возглавил сборную Италии по футболу. Об этом сообщает Итальянская федерация футбола, передает УНН.
Роберто Манчини — главный тренер национальной сборной, Клаудио Раньери станет новым техническим директором Итальянской федерации футбола и президентом Клуба Италия
Подробности
Как заявили в федерации, став чемпионом Европы 11 июля 2021 года, помимо триумфа на "Уэмбли" за пять лет во главе национальной сборной (с мая 2018 года по август 2023 года) Манчини дважды выходил в финальную стадию Лиги наций УЕФА, заняв третье место в сезонах 2020/2021 и 2022/2023. На посту главного тренера он также установил рекорд из 37 матчей подряд без поражений во главе национальной сборной, который лишь несколько дней назад побила Испания, одержав победу над Аргентиной в финале чемпионата мира.
Дополнение
Недавно стало известно, что испанский специалист Пеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за того, что хочет посвятить время семье.
Итальянская федерация футбола вела переговоры с Андреа Пирло и уже достигла устного согласия. Однако впоследствии Итальянская федерация футбола отказалась от назначения Пирло после критики из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet.
Кроме того, Пирло в этом году вместе с Марко Матерацци посетил суперфинал кубка россии на стадионе "Лужники".
В свое время Пирло как тренер возглавлял "Ювентус", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также занимал пост главного тренера "Сампдории" и турецкого "Карагюмрюк".
Напомним
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был утвержден новым главным тренером сборной Франции.