Роберто Манчини снова возглавил сборную Италии

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Итальянский тренер Роберто Манчини во второй раз возглавил сборную Италии по футболу. Об этом сообщает Итальянская федерация футбола, передает УНН.

Роберто Манчини — главный тренер национальной сборной, Клаудио Раньери станет новым техническим директором Итальянской федерации футбола и президентом Клуба Италия - говорится в сообщении.

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Как заявили в федерации, став чемпионом Европы 11 июля 2021 года, помимо триумфа на "Уэмбли" за пять лет во главе национальной сборной (с мая 2018 года по август 2023 года) Манчини дважды выходил в финальную стадию Лиги наций УЕФА, заняв третье место в сезонах 2020/2021 и 2022/2023. На посту главного тренера он также установил рекорд из 37 матчей подряд без поражений во главе национальной сборной, который лишь несколько дней назад побила Испания, одержав победу над Аргентиной в финале чемпионата мира.

Дополнение

Недавно стало известно, что испанский специалист Пеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за того, что хочет посвятить время семье.

Итальянская федерация футбола вела переговоры с Андреа Пирло и уже достигла устного согласия. Однако впоследствии Итальянская федерация футбола отказалась от назначения Пирло после критики из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet.

Кроме того, Пирло в этом году вместе с Марко Матерацци посетил суперфинал кубка россии на стадионе "Лужники".

В свое время Пирло как тренер возглавлял "Ювентус", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также занимал пост главного тренера "Сампдории" и турецкого "Карагюмрюк".

Напомним

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был утвержден новым главным тренером сборной Франции.