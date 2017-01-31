Ровенская полиция остановила автомобиль с полутора тоннами взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Ровенской области полицейские остановили автомобиль, перевозивший полторы тонны взрывчатки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
Вчера, 30 января, около 17:00 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Молодаво Дубенского района патрульные полицейские остановили грузовик, оборудованный предупредительным знаком о перевозке опасного груза. Техническое состояние автомобиля по внешним признакам вызвало у правоохранителей подозрение.
Правоохранители осмотрели автомобиль и установили, что в кузове в картонных коробках находилось полторы тонны взрывчатки марки "Прима Эра 3". Изготовлена она на Павлоградском химическом заводе, а перевозилась из Сарненского района Ивано-Франковской области.
Полиция выяснила, что 31-летний водитель грузовика, житель Сарненского района, нарушил правила перевозки взрывчатых веществ, занизив массу груза в транспортной накладной почти на тонну. Кроме того, не было обеспечено соответствующего сопровождения, которое тоже было указано в накладной.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.267 УК Украины. Автомобиль доставили в безопасное место, где обеспечивается круглосуточная охрана.