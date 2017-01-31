Рівненська поліція зупинила автомобіль з півтора тоннами вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Рівненщині поліцейські зупинили автомобіль, який перевозив півтори тонни вибухівки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Учора, 30 січня, близько 17:00 на автодорозі “Київ-Чоп” у селі Молодаво Дубенського району патрульні поліцейські зупинили вантажівку, обладнану попереджувальним знаком про перевезення небезпечного вантажу. Технічний стан автомобіля за зовнішніми ознаками викликав у правоохоронців підозру.
Правоохоронці оглянули автомобіль та встановили, що у кузові в картонних коробках знаходилось півтори тонни вибухівки марки “Прима Ера 3”. Виготовлена вона на Павлоградському хімічному заводі, а перевозилась із Сарненщини на Івано-Франківщину.
Поліція з’ясувала, що 31-річний водій вантажівки, житель Сарненського району, порушив правила перевезення вибухових речовин, занизивши масу вантажу у транспортній накладній майже на тонну. Крім того, не було забезпечено відповідного супроводу, який теж був зазначений у накладній.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.1 ст.267 КК України. Автомобіль доставили у безпечне місце, де забезпечується цілодобова охорона.