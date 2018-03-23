Уровень пробок перед выходными в столице составляет 7 баллов

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульваре Дружбы Народов (в сторону моста Патона), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на улице Саперно-Слободская (в обе стороны), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Кольцевой дороге, Днепровской набережной, а также на участке дороги от метро "Дорогожичи" и в Севастопольской площади.

Сейчас движение затруднено на Московском и Южном мостах.

Напомним, в Киеве, в связи с переходом на летнее время будет изменено расписание городской электрички.