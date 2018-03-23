Рівень заторів перед вихідними в столиці становить 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів перед вихідними досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварі Дружби Народів (в бік моста Патона), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в обидві сторони), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), Кільцевій дорозі, Дніпровській набережній, а також на ділянці дороги від метро “Дорогожичі” і до Севастопольській площі.
Наразі рух ускладнений на Московському та Південному мостах.
Нагадаємо, в Києві, у зв’язку з переходом на літній час буде змінено розклад міської електрички.