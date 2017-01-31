Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине снизился на 26,3%

Так, интенсивный показатель заболеваемости ниже эпидемического уровня на 26,2%, наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости населения страны на 4,5%.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший - в Тернопольской областях. На отчетной неделе темп прироста больных среди взрослых уменьшился на 19%, а среди детей до 17 лет увеличился на 7%. Превышенный эпидемический порог зафиксирован только в Волынской области, превышение на 22,2%.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 181 729 человек, из них 62,4% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 6114 человек - 3,4% от заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,5% меньше предыдущего.

В течение отчетной недели РНК вирусов гриппа определено в 11 областях (Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской). В этом эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 78,7%.

Напомним, как сообщал УНН, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога в 1,7 раза.