Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Україні знизився на 26,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Інтенсивність епідемічного процесу в Україні на низькому рівні: інтенсивний показник нижче епідемічного рівня на 26,2%. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ.
Так, інтенсивний показник захворюваності нижче епідемічного рівня на 26,2%, спостерігається зниження темпу приросту захворюваності населення країни на 4,5%.
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській, найменший – у Тернопільській областях. На звітному тижні темп приросту хворих серед дорослих зменшився на 19%, а серед дітей до 17 років збільшився на 7%. Перевищений епідемічний поріг зафіксовано тільки у Волинській області, перевищення на 22,2%.
За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 181 729 осіб, з них 62,4% – діти віком до 17 років. Госпіталізовано 6 114 осіб – 3,4% від захворілих. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,5% менший за попередній.
Протягом звітного тижня РНК вірусів грипу визначено в 11 областях (Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кировоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській). У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві нижчий епідпорогу в 1,7 рази.