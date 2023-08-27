Уровень загрязнения одного из самых чистых озер Европы оказался близким к уровню загрязненности океана - исследование

Детали

Oceaneye, некоммерческая организация со штаб-квартирой в Женеве, которая более десяти лет исследует моря, чтобы собрать обломки пластика, обратила свое внимание на озера Швейцарии, которая не имеет выхода к морю.

«Мы сравнили уровень с данными океана и пришли к выводу, что загрязнение микропластиком на поверхности озера такого же порядка, как и в океане», — сказал Паскаль Хагманн, основатель и директор Oceaneye.

Он говорил с кормы парусного судна, которое тянуло устройство для сбора проб через самое большое озеро Швейцарии, также известное как Лак Леман.

Дополнение

Озеро в форме полумесяца является крупнейшим в Западной Европе. Он занимает 580 квадратных километров между Францией и Швейцарией и частично питается альпийскими ледниками. Озеро впадает в реку Рона, которая направляется в Средиземное море.

Нагдаемо

По данным климатической обсерватории Европейского Союза в пятницу, 4 августа, температура поверхности океана поднялась до 20,96 градусов по Цельсию.