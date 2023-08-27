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Рівень забруднення одного з найчистіших озер Європи виявився близьким до рівня забрудненості океану - дослідження

Рівень забруднення одного з найчистіших озер Європи виявився близьким до рівня забрудненості океану - дослідження

Київ • УНН

 • 2936928 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Женевське озеро, розташоване біля підніжжя Альп біля Швецарії та Франції, довгий час вважалося майже незайманим через чистоту води, але нові дослідження показали, що рівень забруднення його пластиком такий же високий, як і в океані. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Oceaneye, некомерційна організація зі штаб-квартирою в Женеві, яка більше десяти років досліджує моря, щоб зібрати уламки пластику, звернула свою увагу на озера Швейцарії, яка не має виходу до моря.

«Ми порівняли рівень із даними океану та дійшли висновку, що забруднення мікропластиком на поверхні озера такого ж порядку, як і океані», — сказав Паскаль Хагманн, засновник і директор Oceaneye.

Він говорив з корми вітрильного судна, яке тягнуло пристрій для збору проб через найбільше озеро Швейцарії, також відоме як Лак Леман.

Доповнення 

Озеро у формі півмісяця є найбільшим у Західній Європі. Воно охоплює 580 квадратних кілометрів між Францією та Швейцарією та частково живиться альпійськими льодовиками. Озеро впадає в річку Рона, яка прямує в Середземне море.

Нагдаємо

За даними кліматичної обсерваторії Європейського Союзу у п'ятницю, 4 серпня, температура поверхні океану піднялася до 20,96 градусів за Цельсієм.

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