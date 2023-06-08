Уровень воды в Николаеве превысил исторический максимум
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Уровень воды в Николаеве превысил отметку исторического максимума, сообщают в Николаевском гидрометеорологическом центре. По данным мэра города Александра Сенкевича, на 10 часов поднятие уровня воды в Николаеве достигло 99 сантиметров, передает УНН.
Детали
Как сообщается, на 8 часов утра 8 июня на реке Южный Буг возле города Николаев и в Днепро-Бугском лимане "уровень воды превысил отметки исторического максимума":
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- в Николаеве выше на 6 сантиметров от исторического максимума (максимальный уровень воды наблюдался в ноябре 1981 года);
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- в селе Парутино выше на 40 см от исторического максимума (максимальный - в ноябре 1981 года);
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- в Очакове выше на 20 см от исторического максимума (максимальный - в мае 1978 году).
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В настоящее время и в дальнейшем наблюдается небольшой рост уровня воды.
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, на 10:00 в городе еще плюс 2 см. "Общее поднятие - 99 см", - написал он в Telegram.
Ранее
В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров - всего на 97 сантиметров. На 9 часов рост прекращался.
Критическим уровнем мэр называл +105 см.