Уровень воды в Николаеве превысил исторический максимум

Детали

Как сообщается, на 8 часов утра 8 июня на реке Южный Буг возле города Николаев и в Днепро-Бугском лимане "уровень воды превысил отметки исторического максимума":



в Николаеве выше на 6 сантиметров от исторического максимума (максимальный уровень воды наблюдался в ноябре 1981 года);



в селе Парутино выше на 40 см от исторического максимума (максимальный - в ноябре 1981 года);



в Очакове выше на 20 см от исторического максимума (максимальный - в мае 1978 году).



В настоящее время и в дальнейшем наблюдается небольшой рост уровня воды.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, на 10:00 в городе еще плюс 2 см. "Общее поднятие - 99 см", - написал он в Telegram.

Ранее

В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров - всего на 97 сантиметров. На 9 часов рост прекращался.

Критическим уровнем мэр называл +105 см.