У Миколаєві за ніч рівень води піднявся ще на 11 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В акваторії Миколаєва підняття рівня води після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок досягло 97 сантиметрів, тоді як напередодні ввечері було 86 см. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Станом на 8:00 маємо загальне підняття рівня води в акваторії Миколаєва на 97 см. Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків", - повідомив Сєнкевич у Telegram.
Деталі
Працівники департаменту ЖКГ, зі слів мера, обстежують підвали багатоповерхівок. "Наразі працюють на вулиці Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами", - зауважив він і закликав обходити підтоплені місця.
Доповнення
За даними Сєнкевича, на 21 годину 7 червня рівень води у Миколаєві піднявся до 86 сантиметрів. Тобто, зростання рівня води за ніч - 11 см.
Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, повідомляв мер міста.