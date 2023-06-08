В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров

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"По состоянию на 8:00 имеем общее поднятие уровня воды в акватории Николаева на 97 см. Сейчас администрации районов обследуют территорию города. В отдельных низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов", - сообщил Сенкевич в Telegram.

Детали

Работники департамента ЖКХ, по словам мэра, обследуют подвалы многоэтажек. "Сейчас работают на улице Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами", - отметил он и призвал обходить подтопленные места.

Дополнение

По данным Сенкевича, на 21 час 7 июня уровень воды в Николаеве поднялся до 86 сантиметров. То есть, рост уровня воды за ночь - 11 см.

Критической отметкой для Николаева является +105 см, сообщал мэр города.