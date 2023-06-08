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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В акватории Николаева поднятие уровня воды после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достигло 97 сантиметров, тогда как накануне вечером было 86 см. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.

В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров

Цитата

"По состоянию на 8:00 имеем общее поднятие уровня воды в акватории Николаева на 97 см. Сейчас администрации районов обследуют территорию города. В отдельных низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов", - сообщил Сенкевич в Telegram.

Детали

Работники департамента ЖКХ, по словам мэра, обследуют подвалы многоэтажек. "Сейчас работают на улице Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами", - отметил он и призвал обходить подтопленные места.

Дополнение

По данным Сенкевича, на 21 час 7 июня уровень воды в Николаеве поднялся до 86 сантиметров. То есть, рост уровня воды за ночь - 11 см.

Критической отметкой для Николаева является +105 см, сообщал мэр города.

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