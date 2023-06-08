Рівень води в акваторії Миколаєва зупинив зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва після підриву Каховської ГЕС перестав зростати - за годину не прибавилося і сантиметра. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, пише УНН.
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"На 9 ранку +0 см", - написав він у Telegram.
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У Миколаєві за ніч рівень води піднявся ще на 11 сантиметрів - загалом на 97 сантиметрів. Критичним рівнем мер називав +105 см.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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