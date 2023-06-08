Уровень воды в акватории Николаева остановил рост

Цитата

"На 9 утра +0 см", - написал он в Telegram.

Ранее

В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров - всего на 97 сантиметров. Критическим уровнем мэр называл +105 см.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.