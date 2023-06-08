Уровень воды в акватории Николаева остановил рост
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Уровень воды в акватории Николаева после подрыва Каховской ГЭС перестал расти - за час не прибавилось и сантиметра. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
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"На 9 утра +0 см", - написал он в Telegram.
Ранее
В Николаеве за ночь уровень воды поднялся еще на 11 сантиметров - всего на 97 сантиметров. Критическим уровнем мэр называл +105 см.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.