Рівень води у Миколаєві перевищив історичний максимум
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень води у Миколаєві перевищив позначку історичного максимуму, повідомляють у Миколаївському гідрометеорологічному центрі. За даними мера міста Олександра Сєнкевича, на 10 годину підняття рівня води у Миколаєві досягло 99 сантиметрів, передає УНН.
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Як повідомляється, на 8 годину ранку 8 червня на річці Південний Буг біля міста Миколаїв та у Днітро-Бузькому лимані "рівень води перевищив позначки історичного максимуму":
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- у Миколаєві вище на 6 сантиметрів від історичного максимуму (максимальний рівень води спостерігався у листопаді 1981 році);
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- у селі Парутине вище на 40 см від історичного максимуму (максимальний - у листопаді 1981 році);
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- в Очакові на вище на 20 см від історичного максимуму (максимальний - у травні 1978 році).
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Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води.
Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, на 10:00 у місті ще плюс 2 см. "Загальне підняття - 99 см", - написав він у Telegram.
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У Миколаєві за ніч рівень води піднявся ще на 11 сантиметрів - загалом на 97 сантиметрів. На 9 годину зростання припинялося.
Критичним рівнем мер називав +105 см.