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Рівень води у Миколаєві перевищив історичний максимум

Київ • УНН

 • 562164 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень води у Миколаєві перевищив позначку історичного максимуму, повідомляють у Миколаївському гідрометеорологічному центрі. За даними мера міста Олександра Сєнкевича, на 10 годину підняття рівня води у Миколаєві досягло 99 сантиметрів, передає УНН.

Рівень води у Миколаєві перевищив історичний максимум

Деталі

Як повідомляється, на 8 годину ранку 8 червня на річці Південний Буг біля міста Миколаїв та у Днітро-Бузькому лимані "рівень води перевищив позначки історичного максимуму":

  • у Миколаєві вище на 6 сантиметрів від історичного максимуму (максимальний рівень води спостерігався у листопаді 1981 році);
  • у селі Парутине вище на 40 см від історичного максимуму (максимальний - у листопаді 1981 році);
  • в Очакові на вище на 20 см від історичного максимуму (максимальний - у травні 1978 році).

Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, на 10:00 у місті ще плюс 2 см. "Загальне підняття - 99 см", - написав він у Telegram.

Раніше

У Миколаєві за ніч рівень води піднявся ще на 11 сантиметрів - загалом на 97 сантиметрів. На 9 годину зростання припинялося.

Критичним рівнем мер називав +105 см.

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