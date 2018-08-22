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Уровень теневой экономики снизился до 33% ВПП

Киев • УНН

 • 10408 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В I квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4 п.п. меньше показателя аналогичного периода прошлого года, передает УНН со ссылкой на МЭРТ.

Уровень теневой экономики снизился до 33% ВПП

"По расчетам Минэкономразвития в I квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детенизация экономики стала возможной благодаря:

  • сохранению главных признаков макроэкономической стабильности и позитивных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе, повышение доходов населения, и благоприятных внешних условий;
  • укреплению инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения ожиданий.

"Вместе с тем динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны", - обратили внимание в Минэкономразвития.

Напомним, в 2017 году лидером среди наиболее тенизированных отраслей экономики стала добывающая промышленность с долей в 39%.

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