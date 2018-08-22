Рівень тіньової економіки знизився до 33% ВПП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У І кварталі 2018 року рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 4 в.п. менше за показник аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на МЕРТ.
“За розрахунками Мінекономрозвитку в І кварталі 2018 року рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пункти менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що детінізація економіки стала можливою завдяки:
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- збереженню головних ознак макроекономічної стабільності і позитивних економічних тенденцій в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, чому сприяло, у тому числі, підвищення доходів населення, та сприятливих зовнішніх умов;
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- зміцненню інвестиційної складової економічного зростання в умовах продовження процесів реформування економіки, збереження високого рівня ділової активності бізнесу та покращення очікувань.
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“Водночас динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема: збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни та наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни”, — звернули увагу у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, у 2017 році лідером серед найбільш тінізованих галузей економіки стала добувна промисловість із часткою в 39%.