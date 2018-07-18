Решение МЭРТ о повышении минимальной цены на алкоголь передано на рассмотрение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Министерство экономического развития и торговли передало на рассмотрение Кабмина проект постановления о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе МЭРТ.
"Письмом Минэкономразвития от 11.07.2018 №3805-01/30215-01 проект постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 года №957" (относительно корректировки размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков) представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины", - детализировали в министерстве.
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Добавим, что соответствующий проект постановления появился на сайте МЭРТ 13 июня 2018 года.
Заметим, что проектом предусмотрено подорожание водки на 12%, вин - где-то на 8-24%, коньяков и бренди - на 6-7%.
"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали свое решение в МЭРТ.
В ведомстве также пояснили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.
Заметим, что повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции.
В идеале, повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, заметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.