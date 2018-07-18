Рішення МЕРТ про підвищення мінімальної ціни на алкоголь передано на розгляд уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі передало на розгляд Кабміну проект постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі МЕРТ.
"Листом Мінекономрозвитку від 11.07.2018 №3805-01/30215-01 проект постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. №957” (щодо коригування розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв) подано на розгляд Кабінету Міністрів України", - деталізували у міністерстві.
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Додамо, що відповідний проект постанови з'явився на сайті МЕРТ 13 червня 2018 року.
Зауважимо, що проектом передбачене подорожчання горілки на 12%, вин — десь на 8-24%, коньяків та бренді - на 6-7%.
“Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогоднішній день розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування”, — обґрунтували своє рішення у МЕРТ.
У відомстві також пояснили, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.
Зауважимо, що підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників спиртної продукції.
В ідеалі, підвищення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, зауважила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.