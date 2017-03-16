Решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля - А.Бродский

По словам депутата, вопрос об отмене ночного запрета на продажу алкоголя, прежде чем быть включенным в повестку дня, должен "пройти Комиссию совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики".

В целом же, по убеждению политика, запрет этот Киевский городской совет ввел, выйдя за рамки своих полномочий.

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"Это решение было вне правового поля, вне полномочий Киевского городского совета, и наша Комиссия его не поддерживала, исключительно с точки зрения соблюдения государственной регуляторной политики и законов Украины. И, кстати, за это решение единственная фракция, которая не голосовала, - это "Еднисть", фракция, которую я представляю. Но мы не голосовали не по сути, а потому что мы таким образом превышаем собственные полномочия. По сути, все фракции единогласно за то, чтобы уменьшить товарооборот спирта и его продукции в городе Киеве, но наша фракция, я лично, как глава Комиссии, выступающий за урегулирование данного вопроса исключительно в правовой плоскости. Никакого популизма. Поэтому это решение по сути - оно уменьшило употребление алкоголя, это уже исследования. Как киевлянин, я за него, но его не поддерживал, ведь оно вне наших полномочий", - рассказал он.

По словам А.Бродского, он лично поддержит отмену ночного запрета на продажу алкоголя в столице, если такой вопрос будет вынесен на голосование.

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"Фракция тоже поддержит, потому что наша фракция законопослушная, и мы не голосовали за него раньше, и нас за это критикуют, что мы, якобы, лоббируем алкоголь... Но мы (Киевский городской совет - ред.) не пошли правовым, а пошли по пути популизма, и приняли решение вне наших полномочий. Поэтому оно было отменено (о решении АМКУ - ред.) и это было ожидаемо.

Политические дивиденды, те, кто это решение делал, - они получили, но они знали, что оно будет отменено... Поэтому это такая процедура себе - круговорот документов в Киеве, в судах...", - добавил политик.

Как сообщал УНН, АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета из-за ночного запрета на продажу алкоголя.