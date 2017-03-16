Решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля - А.Бродский

ukru
08:46 • 49239 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 104683 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 118371 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 133353 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106955 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107830 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 110652 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 108937 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 112893 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 117546 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 114978 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 144617 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 179660 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 187537 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 183217 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 181795 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 125329 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 134297 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 140090 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 139329 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 143288 просмотра
Актуальное
Решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля - А.Бродский

Решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля - А.Бродский

Киев • УНН

 • 14190 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вопрос об отмене ночного запрета на продажу алкогольных напитков в стационарных заведение пока не был включен в повестку дня сессии Киевского городского совета. Вместе с тем, действительно, введение такого запрета произошло вне правового поля. Об этом в комментарии УНН сказал глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский.

По словам депутата, вопрос об отмене ночного запрета на продажу алкоголя, прежде чем быть включенным в повестку дня, должен "пройти Комиссию совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики".

В целом же, по убеждению политика, запрет этот Киевский городской совет ввел, выйдя за рамки своих полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночные запреты и высокие акцизы негативно влияют на рынок алкоголя

"Это решение было вне правового поля, вне полномочий Киевского городского совета, и наша Комиссия его не поддерживала, исключительно с точки зрения соблюдения государственной регуляторной политики и законов Украины. И, кстати, за это решение единственная фракция, которая не голосовала, - это "Еднисть", фракция, которую я представляю. Но мы не голосовали не по сути, а потому что мы таким образом превышаем собственные полномочия. По сути, все фракции единогласно за то, чтобы уменьшить товарооборот спирта и его продукции в городе Киеве, но наша фракция, я лично, как глава Комиссии, выступающий за урегулирование данного вопроса исключительно в правовой плоскости. Никакого популизма. Поэтому это решение по сути - оно уменьшило употребление алкоголя, это уже исследования. Как киевлянин, я за него, но его не поддерживал, ведь оно вне наших полномочий", - рассказал он.

По словам А.Бродского, он лично поддержит отмену ночного запрета на продажу алкоголя в столице, если такой вопрос будет вынесен на голосование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевсовет игнорирует решение АМКУ отменить запрет на продажу алкоголя ночью

"Фракция тоже поддержит, потому что наша фракция законопослушная, и мы не голосовали за него раньше, и нас за это критикуют, что мы, якобы, лоббируем алкоголь... Но мы (Киевский городской совет - ред.) не пошли правовым, а пошли по пути популизма, и приняли решение вне наших полномочий. Поэтому оно было отменено (о решении АМКУ - ред.) и это было ожидаемо.

Политические дивиденды, те, кто это решение делал, - они получили, но они знали, что оно будет отменено... Поэтому это такая процедура себе - круговорот документов в Киеве, в судах...", - добавил политик.

Как сообщал УНН, АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета из-за ночного запрета на продажу алкоголя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы