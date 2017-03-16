Рішення Київради про нічну забороно продажу алкоголю було прийнято поза правовим полем - О.Бродський

За словами депутата, питання про скасування нічної заборони на продаж алкоголю, перш ніж бути включеним до порядку денного, має “пройти Комісію ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики”.

Загалом же, на переконання політика, заборону цю Київська міська рада запровадила, виходячи за рамки своїх повноважень.

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“Це рішення було поза правовим полем, поза повноваженнями Київської міської ради, і наша Комісія його не підтримувала, виключно із точки зору дотримання державної регуляторної політики та законів України. І, до речі, за це рішення єдина фракція, яка не голосувала, - це „Єдність“, фракція, яку я представляю. Але ми не голосували не по суті, а тому що ми таким чином перевищуємо власні повноваження. По суті, всі фракції одностайно за те, щоб зменшити товарообіг спирту і його продукції у місті Києві, але наша фракція, я особисто, як голова Комісії, який виступає за врегулювання даного питання, виключно у правовій площині. Жодного популізму. Тому це рішення по суті, — воно зменшило вживання алкоголю, це вже є дослідження. Як киянин, я за нього, але його не підтримував, адже воно поза межами наших повноважень”, — розповів він.

За словами О.Бродського, він особисто підтримає скасування нічної заборони на продаж алкоголю в столиці, якщо таке питання буде винесене на голосування.

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“Фракція теж підтримає, бо наша фракція законослухняна, і ми не голосували за нього раніше, і нас за це критикують, що ми, нібито, лобіюємо алкоголь... Але ми (Київська міська рада - ред.) не пішли шляхом правовим, а пішли шляхом популізму, і прийняли рішення поза нашими повноваженнями. Тому воно було скасоване (про рішення АМКУ — ред.) і це було очікувано.

Політичні дивіденди, ті, хто це рішення робив, — вони отримали, але вони знали, що воно буде скасоване... Тому це така процедура собі — кругообіг документів в Києві, в судах...”, — додав політик.

Як повідомляв УНН, АМКУ подав до суду на депутатів столичної міськради за нічні заборони на продаж алкоголю.