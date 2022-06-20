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Рынок труда в войну: 12 соискателей на одну вакансию

Рынок труда в войну: 12 соискателей на одну вакансию

Киев • УНН

 • 218025 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Количество вакансий, зарегистрированных в Государственном центре занятости, несколько уменьшилось и на сегодняшний день на одно свободное рабочее место претендует примерно 12 соискателей. Об этом в интервью УНН рассказала заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Количество обращений от граждан по поиску работы осталось где-то на прошлогоднем уровне, но сократилось количество предлагаемых вакансий.

Цитата

"Ситуация на рынке труда управляемая, но сложная, поскольку у нас уменьшается количество подаваемых в службу вакансий, по состоянию на сегодня у нас 22 000 вакансий. Приблизительно на одну вакансию имеем 12 соискателей, на одно предложение свободного рабочего места”, – рассказала Мельник.

Детали

В таких условиях высокой конкуренции все зависит от имеющегося багажа знаний, квалификаций, компетенций соискателя и региона, где он ищет работу.

"Начало полномасштабной войны заставило их приостановить или остановить ведение своей хозяйственной деятельности, а некоторых это даже заставило переехать в более безопасные территории. Соответственно и количество появляющихся вакансий становится меньше. Спрос на каждую вакансию намного больше, чем предложения, но те работодатели, которые переместились в безопасные регионы, сейчас настраивают свои производственные мощности, и мы прогнозируем, что у нас также увеличится количество вакансий, которые будут заявлены работодателем для укомплектования. По количеству вакансий мы планируем выйти на ориентиры текущей работы в довоенное время”, - уверена заместитель директора департамента реализации политики занятости.

Мельник также сообщила, что на сегодняшний день в статусе безработного 321 тысяча человек. В общей сложности с начала года услугами службы воспользовалось более 700 000 граждан.

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