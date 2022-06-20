Ринок праці у війну: 12 шукачів на одну вакансію

Кількість звернень від громадян щодо пошуку роботи залишилася десь на торішньому рівні, але скоротилась кількість пропонованих вакансій.

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"Ситуація на ринку праці керована, але складна, оскільки у нас зменшується кількість вакансій, які подаються до служби, станом на сьогодні у нас 22 000 вакансій. Приблизно на одну вакансію маємо 12 шукачів, на одну пропозицію вільного робочого місця”, - розповіла Мельник.

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У таких умовах високої конкуренції все залежить від наявного багажу знань, кваліфікацій, компетенцій шукача та регіону, де він шукає роботу.

"Початок повномасштабної війни змусив їх призупинити або зупинити ведення своєї господарської діяльності, а декого це навіть змусило переїхати в більш безпечні території. Відповідно і кількість вакансій, які зʼявляються, стає меншою. Попит на кожну вакансію є набагато більшим, ніж пропозиція, але ті роботодавці, які перемістилися в безпечні регіони, наразі налаштовують свої виробничі потужності, і ми прогнозуємо, що у нас також збільшиться кількість вакансій, які будуть заявлені роботодавцем для укомплектування. За кількістю вакансій ми плануємо невдовзі вийти на орієнтири поточної роботи в довоєнний час”, - впевнена заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості.

Мельник також повідомила, що на сьогодні у статусі безробітного 321 тисяча осіб. В цілому від початку року послугами служби скористалось понад 700 000 громадян.