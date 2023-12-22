Рынок недвижимости восстанавливается, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье - НБУ

В Украине рынок недвижимости медленно восстанавливается, но прежде всего спрос оживляется на готовое жилье. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время презентации отчета о финансовой стабильности, передает УНН.

Медленно восстанавливается рынок недвижимости, но положительные тенденции сейчас присущи только вторичному рынку. То есть спрос оживляется прежде всего на готовое жилье. Растет количество сделок, но остается значительно ниже, чем показатели до полномасштабного вторжения - сказала Дадашова.

Согласно отчету, количество жилья, предлагаемого к продаже, несколько возросло благодаря завершению довоенных проектов. "Однако из-за медленных стартов новых объектов предложение будет ограниченным в долгосрочной перспективе", - указано в отчете.

"Рост цен на жилье на первичном рынке остановился, на вторичном - замедлился. В то же время стоимость аренды выросла. Поэтому соотношение цены к аренде впервые за полтора года приблизилось к долгосрочному среднему", - отмечается в отчете.

Сообщается, что ипотечное кредитование по программе "єОселя" играет все большую роль для рынка, однако несубсидированной ипотеки сейчас нет.

Также сообщается, что в течение 2023 года количество сделок купли-продажи жилья росло. Среднее количество договоров, заключенных во II-III квартале 2023 года, почти наполовину превышало средние показатели второго полугодия 2022 года.

"Однако покупательская активность остается почти вдвое ниже, чем в среднем в течение трех лет до "большой" войны. Спрос преимущественно концентрируется на вторичном рынке, население охотнее приобретает готовое жилье в более безопасных регионах. От инвестиций в новостройки сдерживают как длительные сроки строительства жилья, так и риски недостроя, которые усиливаются трудным состоянием отрасли", - говорится в отчете.

Дополнение

Пик кредитных потерь украинскими банками уже пройден. В этом году банки почти не формировали резервы под кредитные потери.