Рынок недвижимости восстанавливается, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье - НБУ
Рынок недвижимости в Украине постепенно возрождается, причем предпочтение отдается готовому жилью, хотя объемы продаж остаются ниже, чем до вторжения; цены на жилье стабильны на первичном рынке, но растут на вторичном рынке.
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
В Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о "холодной войне": население ФРГ должно быть готово к этому
Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, предупреждает, что Германия должна готовиться к ситуации, подобной холодной войне, и быть готовой к потенциальному конфликту.
Еще ряд товаров военного назначения освободили от НДС и пошлины до 2025 года: какие именно
Украина продлила до 1 января 2025 года освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин для товаров военного назначения, таких как дроны и радиостанции, чтобы усилить свою обороноспособность.
Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал к восстановлению честной торговой конкуренции с Украиной.
На Херсонщине россияне атаковали Новоберислав беспилотником: ранен 68-летний мужчина
российские войска нанесли удар с беспилотника по Новобериславу на Херсонщине, ранив по меньшей мере одного пожилого человека, а дополнительные обстрелы в регионе привели к ранениям других людей.
Оценку устойчивости прошло 20 украинских банков - Нацбанк
Национальный банк Украины подтвердил, что 20 банков, которые владеют более 90% активов сектора, имеют достаточный капитал, несмотря на риски. Пяти банкам было рекомендовано повысить уровень капитала.
На Львовщине спасли девочку, которая оказалась на обломке льда посреди озера
Во Львовской области спасатели спасли 12-летнюю девочку, которая застряла на куске льда посреди озера. Спасатели предупреждают, что пребывание на льду сейчас крайне опасно из-за неустойчивых температур.
Польша готовит новый пакет помощи Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен представить новый пакет помощи для Украины и подтверждает приверженность Польши к препятствованию военным целям питина в Украине.
Правительство выделит 40 млрд гривен на поддержку экономической активности и украинских производителей в 2024 году
В 2024 году украинское правительство выделит 40 миллиардов гривен на стимулирование экономической активности и поддержку местных производителей, сообщил премьер-министр Украины Владимир Шмыгаль. Дополнительные меры включают безвозвратные гранты и расширение финансирования микрогрантов для создания новых рабочих мест и индустриальных парков.