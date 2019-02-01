Римский клуб стал заключительным участником полуфинала Кубка Италии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В рамках четвертьфиналов Кубка Италии по футболу состоялось заключительное противостояние в котором “Интер” на стадионе “Джузеппе Меацца” принимал “Лацио”, передает корреспондент УНН.
В середине тайма Иммобиле потерял голевой шанс. Бомбардир римлян сам получил мяч в центре штрафной и не смог направить его в створ. Впоследствии форвард еще раз нанес острый удар, но Ханданович совершил сейв, отбив мяч ногами. Во второй половине Ханданович в сногсшибательном прыжке справился с дальним ударом в верхний угол ворот от Луиса Альберто.
Игра перешла в экстра-тайм, где первыми открыли счет “орлы”. Кайседо с Иммобиле дважды обыгрались между собой, и последний нанес точный удар в нижний угол ворот. Уже в компенсированное время защитник римлян Раду получил красную карточку, сбив в штрафной оппонента. Пенальти реализовал Икарди — 1:1.
Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти, где со счетом 4:3 выигрыш праздновал “Лацио”.
Отметим, что в 1/2 финала турнира “Лацио” попал на “Милан”, а “Фиорентина” сыграет с “Атлантой”.