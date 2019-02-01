Римський клуб став заключним учасником півфіналу Кубку Італії з футболу

В середині тайму Іммобіле втратив гольовий шанс. Бомбардир римлян сам отримав м’яч у центрі штрафної та не зумів направити його у площину воріт. Згодом форвард ще раз завдав гострого удару, але Ханданович здійснив сейв, відбивши м’яч ногами. У другій половині Ханданович у карколомному стрибку впорався із дальнім ударом у верхній кут воріт від Луїса Альберто.

Гра перейшла в екстра-тайми, де першими відкрили рахунок “орли”. Кайседо із Іммобіле двічі обігралися між собою, і останній завдав точного удару в нижній кут воріт. Вже у компенсований час захисник римлян Раду отримав червону картку, збивши у штрафній опонента. Пенальті реалізував Ікарді — 1:1.

Доля путівки в півфінал вирішувалася у серії пенальті, де з рахунком 4:3 виграш святкував “Лаціо”.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу турніру “Лаціо” потрапив на “Мілан”, а “Фіорентина” зіграє із “Атлантою”.