Родные политзаключенного Панова сообщили, что его этапировали в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Осужденного по делу “украинских диверсантов” политзаключенного Евгения Панова этапировали в аннексированный Крым из Москвы. Об этом сообщает издание “Крым.Реалии”, которое цитирует мать Панова Веру Котелянец. Эту информацию также подтвердил брат Панова Игорь Котелянец, информирует УНН.
“На данный момент неизвестно, с какими процессуальными действиями связано перемещение Панова. У родственников и адвоката украинца пока нет возможности с ним связаться, поскольку он находится на карантине”, — указано в сообщении. Им известно только о том, что Панова этапировали в СИЗО Симферополя.
9 октября Панова этапировали в Москву, его дело передали в Верховный суд РФ для рассмотрения апелляции.
Напоминаем, фигуранта “дела украинских диверсантов” севастопольца Дмитрия Штыбликова этапировали из российской колонии № 6 г. Омска в неизвестном направлении. Об этом Крымской правозащитной группе в октябре сообщили родственники Штыбликов.