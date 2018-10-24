"Українського диверсанта" Штиблікова етапували в невідомому напрямку

За їхньою інформацією, вчора, 23 жовтня севастопольця в колонії хотів відвідати його адвокат, але Дмитра там уже не було. Його етапували минулого тижня, в яку саме колонію - поки не відомо.



Дмитро Штибліков вже півроку перебував в умовах ізоляції в ПКТ (приміщення камерного типу), його повинні були найближчим часом помістити в загальний барак, але в колонії стався бунт, в якому Штибліков брати участь не міг.



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За інформацією родичів севастопольця, Дмитро, під час останнього візиту до нього адвоката, на погіршення здоров'я не скаржився.

Нагадаємо, в омській колонії № 6 в РФ відбулися заворушення за участю десятків ув'язнених.



Нагадаємо, в липні 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в включеному Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму.