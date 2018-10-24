"Украинского диверсанта" Штыбликова этапировали в неизвестном направлении

По их информации, вчера, 23 октября севастопольца в колонии хотел посетить его адвокат, но Дмитрия там уже не оказалось. Его этапировали на прошлой неделе, в какую именно колонию - пока не известно.



Дмитрий Штыбликов уже полгода находился в условиях изоляции в ПКТ (помещение камерного типа), его должны были в ближайшее время поместить в общий барак, но в колонии произошел бунт, в котором Штыбликов участвовать не мог.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России пообещали заключенному Штыбликову видео-разговор с семьей



По информации родственников севастопольца, Дмитрий, во время последнего визита к нему адвоката, на ухудшение здоровья не жаловался.

Напомним, в омской колонии № 6 в РФ произошли волнения с участием десятков заключенных.



Напомним, в июле 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу “украинских диверсантов”, которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.