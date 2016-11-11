Рыболовецкое судно задержали в зоне отчуждения на реке Припять

Пограничники заметили неизвестное судно в устье реки Припять и сообщили сотрудникам полиции.

В ходе осмотра плавсредства "МСП-111" правоохранители обнаружили около 200 кг рыбы разных пород и запрещенные орудия лова - сети. Все задержанные оказались жителями Полтавской области.

По данному факту в ЕРДР внесено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.249 ч.1 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.