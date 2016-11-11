Риболовецьке судно затримали у зоні відчуження на річці Прип’ять
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В зоні відчуження на річці Прип’ять поліцейські затримали чотирьох громадян на риболовецькому судні. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Прикордонники помітили невідоме судно у гирлі річки Прип’ять та повідомили співробітників поліції.
В ході огляду плавзасобу “МСП-111” правоохоронці виявили близько 200 кг риби різних порід та заборонені знаряддя лову — сітки. Усі затримані виявилися жителями Полтавської області.
За цим фактом до ЄРДР направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.249 ч.1 (Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) КК України.