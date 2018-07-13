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Рыбалка, хранящий свои сбережения в наличке, обвинил власть в нежелании работать с госбанками

Рыбалка, хранящий свои сбережения в наличке, обвинил власть в нежелании работать с госбанками

Киев  •  УНН

 • 8676 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. По мнению народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки, власть упорно отказывается реализовывать собственную экономическую политику через государственные банки. Об этом он написал в своем блоге, комментируя недавно принятый закон о государственных банках, передает УНН.

“Учет и контроль. Прозрачность и подотчетность. Вот рецепты эффективности государственных институтов и предприятий в развитых странах. Принятый закон (№ 8331-д), к сожалению, этого не содержит”, — считает нардеп.

По словам Рыбалки, альтернативный проект (№ 8331-1), который разработал он сам, предусматривал системно регулировать управление всеми государственными банками.

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Также, как написал политик, он не согласен с тем, что украинская власть упорно отказывается реализовывать собственную экономическую политику через государственные банки.

“Ведь Украина нуждается в финансировании масштабных инфраструктурных проектов и национальных программ. Мы должны удешевлять кредитование для малого и среднего бизнеса. По примеру иностранных банков развития, в том числе и ЕБРР”, — уточнил Рыбалка.

В связи с этим напомним, что сам Рыбалка, при этом, тоже не доверяет украинским банкам. Такой вывод можно сделать на основании данных из его электронной декларации о доходах. Радикал хранит свыше полмиллиона евро в “наличке”, не пожелав доверить сбережение его накоплений ни одному из государственных финансовых учреждений.

Также напомним, что Рыбалка действительно зарегистрировал альтернативный принятому — свой законопроект о функционировании финансового сектора и создании группы государственных банков (№8331-1). Но Рада отказалась его поддерживать, провалив голосование

Более того, по словам эксперта Борщевского, указанный законопроект радикала — “с точки зрения логики — абсурд”.

Негативно о предложениях Рыбалки отозвались и эксперты НБУ, назвав предложенный им законопроект “бестолковым”.

Добавим, что это далее не первая провальная законодательная инициатива нардепа. Ранее экономисты критиковали его проекты законов о валюте, о криптовалютах, о ломбардах и др.

“Провальное законотворчество Рыбалки доказывает его полный непрофессионализм”, считает политолог Алексей Станцевский.

“После того как Сергея Рыбалку сняли с должности председателя финкомитета ВРУ, любая его законодательная инициатива физически не может пройти через комиссию. Он потерял влияние на депутатов из соответствующего комитета. Он потерял репутацию. Поэтому, когда он пытается внедрить очередной непрофессиональный законопроект — я не понимаю, зачем? Возьмем тот же законопроект о криптовалютах — сразу было ясно, что он не сможет пройти комитет и его вынесут на голосование в ВР. Создается впечатление, что вся законотворческая работа Рыбалки заключается в определенном самопиаре”, — отметил Станчевский.

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