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Рибалка, який зберігає свої заощадження в готівці, звинуватив владу в небажанні працювати з держбанками

Київ • УНН

 • 8676 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. На думку народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки, влада вперто відмовляється реалізовувати власну економічну політику через державні банки. Про це він написав у своєму блозі, коментуючи нещодавно прийнятий закон про державні банки, передає УНН.

"Облік і контроль. Прозорість та підзвітність. Ось рецепти ефективності державних інститутів і підприємств в розвинених країнах. Прийнятий закон (№8331-д ), на жаль, цього не містить", - вважає нардеп.

За словами Рибалки, альтернативний проект (№8331-1), який розробив він сам, передбачав системно регулювати управління всіма державними банками.

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Також, як написав політик, він не згоден з тим, що українська влада вперто відмовляється реалізовувати власну економічну політику через державні банки.

"Адже Україна потребує фінансування масштабних інфраструктурних проектів та національних програм. Ми повинні здешевлювати кредитування для малого та середнього бізнесу. За прикладом іноземних банків розвитку, зокрема і ЄБРР", - уточнив Рибалка.

У зв'язку з цим нагадаємо, що сам Рибалка, при цьому, теж не довіряє українським банкам. Такий висновок можна зробити на підставі даних з його електронної декларації про доходи. Радикал зберігає понад півмільйона євро в "готівці", не бажаючи довірити заощадження його накопичень жодному з державних фінансових установ.

Також нагадаємо, що Рибалка дійсно зареєстрував альтернативний прийнятому - свій законопроект про функціонування фінансового сектора і створення групи державних банків (№8331-1). Але Рада відмовилася його підтримувати, проваливши голосування.

Більш того, за словами експерта Борщевського, зазначений законопроект радикала - "з точки зору логіки - абсурд".

Негативно про пропозиції Рибалки відгукнулися і експерти НБУ, назвавши запропонований ним законопроект "недолугим".

Додамо, що це далі не перша провальна законодавча ініціатива нардепа. Раніше економісти критикували його проекти законів про валюту, про криптовалюту, про ломбарди та ін.

"Провальна законотворчість Рибалки доводить його повний непрофесіоналізм", вважає політолог Олексій Станцевський.

"Після того як Сергія Рибалку зняли з посади голови фінкомітету ВРУ, будь-яка його законодавча ініціатива фізично не може пройти через комісію. Він втратив вплив на депутатів з відповідного комітету. Він втратив репутацію. Тому, коли він намагається впровадити черговий непрофесійний законопроект - я не розумію, навіщо? Візьмемо той же законопроект про криптовалюти - відразу було ясно, що він не зможе пройти комітет і його винесуть на голосування в ВР. Створюється враження, що вся законотворча робота Рибалки полягає в певному самопіарі", - зазначив Станчевський.

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