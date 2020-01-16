Рыбное филе у Украины больше всего покупают Дания и Германия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе с января по октябрь 2019 года стала Дания, Германия и Франция. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
По данным Госстата, в период с января по октябрь 2019 нашим государством поставлено на внешние рынки более 3032 тонн свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на 18,7 млндол. Такой результат в денежном выражении на четверть (25,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, 95% всего экспорта украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в денежном измерении) пришлось на страны Европы (более 17,8 млндол.). В государства СНГ поставлено 4% продукции на 784 тыс.долл. и стран Азии - 1% на 159 тыс.долл.
Крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе стала Дания - 1261,3 тонны на 6,36 млн долл. Также среди лидеров Германия - 903 тонны на 6,35 млн долл., Франция - 407 тонн на 3,16 млн долл., Нидерланды - 90,6 тонн на 583,4 тыс. долл. и Венгрия - 74,5 тонн на 510,1 тыс. долл.
В разрезе товарных позиций за 10 месяцев 2019 года больше всего экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении):
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- лосося тихоокеанского (нерка, горбуша, кета, чавыча, кижуч, сима, форель Бива), атлантического и дунайского - 1218 тонн на 9,5 млн долл.;
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- трески - 984 тонны на 4,7 млн долл.;
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- сайды - 57 тонн в 132,4 тыс. долл.;
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- сома - 55 тонн в 239,3 тыс. долл.;
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- форели - 48 тонн в 327,5 тыс. долл.;
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- Печа - 36 тонн в 162,6 тыс. долл.
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Как отмечается, по итогам 11 месяцев 2019 года в Украине произведено 9285 тонн рыбы морской замороженной неразобранной. Это на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, Украина отправляет на экспорт в Европу половину мороженой рыбы.