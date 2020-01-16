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Рибне філе в України найбільше купують Данія та Німеччина

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе з січня по жовтень 2019 року стала Данія, Німеччина та Франція. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Рибне філе в України найбільше купують Данія та Німеччина

За даними Держстату, у період з січня по жовтень 2019 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки понад 3 032 тонни свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на 18,7 млн дол. Такий результат у грошовому вимірі на чверть (25,7%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, 95% всього експорту українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (у грошовому вимірі) припало на країни Європи (понад 17,8 млн дол.). До держав СНД поставлено 4% продукції на 784 тис. дол. та країн Азії – 1% на 159 тис. дол.

Найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе стала Данія – 1261,3 тонни на 6,36 млн дол. Також серед лідерів: Німеччина – 903 тонни на 6,35 млн дол., Франція – 407 тонн на 3,16 млн дол., Нідерланди – 90,6 тонн на 583,4 тис. дол. та Угорщина – 74,5 тонн на 510,1 тис. дол.

У розрізі товарних позицій за 10 місяців 2019 року найбільше експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (в абсолютному вимірі):

  • лосося тихоокеанського (нерка, горбуша, кета, чавича, кижуч, сима, форель Біва), атлантичного та дунайського – 1 218 тонн на 9,5 млн дол.;
  • тріски – 984 тонни на 4,7 млн дол.;
  • сайди – 57 тонн на 132,4 тис. дол.;
  • сома – 55 тонн на 239,3 тис. дол.;
  • форелі – 48 тонн на 327,5 тис. дол.;
  • пікши – 36 тонн на 162,6 тис. дол.

Як зазначається, за підсумками 11 місяців 2019 року в Україні вироблено 9 285 тонн риби морської замороженої нерозібраної. Це на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Україна відправляє на експорт до Європи половину мороженої риби.

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