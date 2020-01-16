Рибне філе в України найбільше купують Данія та Німеччина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе з січня по жовтень 2019 року стала Данія, Німеччина та Франція. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.
За даними Держстату, у період з січня по жовтень 2019 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки понад 3 032 тонни свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на 18,7 млн дол. Такий результат у грошовому вимірі на чверть (25,7%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Так, 95% всього експорту українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (у грошовому вимірі) припало на країни Європи (понад 17,8 млн дол.). До держав СНД поставлено 4% продукції на 784 тис. дол. та країн Азії – 1% на 159 тис. дол.
Найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе стала Данія – 1261,3 тонни на 6,36 млн дол. Також серед лідерів: Німеччина – 903 тонни на 6,35 млн дол., Франція – 407 тонн на 3,16 млн дол., Нідерланди – 90,6 тонн на 583,4 тис. дол. та Угорщина – 74,5 тонн на 510,1 тис. дол.
У розрізі товарних позицій за 10 місяців 2019 року найбільше експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (в абсолютному вимірі):
-
- лосося тихоокеанського (нерка, горбуша, кета, чавича, кижуч, сима, форель Біва), атлантичного та дунайського – 1 218 тонн на 9,5 млн дол.;
-
- тріски – 984 тонни на 4,7 млн дол.;
-
- сайди – 57 тонн на 132,4 тис. дол.;
-
- сома – 55 тонн на 239,3 тис. дол.;
-
- форелі – 48 тонн на 327,5 тис. дол.;
-
- пікши – 36 тонн на 162,6 тис. дол.
-
Як зазначається, за підсумками 11 місяців 2019 року в Україні вироблено 9 285 тонн риби морської замороженої нерозібраної. Це на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, Україна відправляє на експорт до Європи половину мороженої риби.