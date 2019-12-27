Україна відправляє на експорт до Європи половину мороженої риби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна у січні-жовтні 2019 року експортувала 349 тонн мороженої риби на майже мільйон доларів США, половину з цього обсягу - до Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держрибагентства.
"За 10 місяців 2019 року Україною експортовано 349 тонн мороженої риби на 955 тис. дол. Половина всього експорту української мороженої риби (у грошовому вимірі) припала на країни Європи (478,3 тис. дол.). До держав СНД поставлено 34% продукції на 331,1 тис. дол. та країн Азії – 14% на 140 тис. дол.", - повідомили в агентстві.
Найбільшим покупцем української мороженої риби, як зазначається, стала Молдова – 102,9 тонни на 330,6 тис. дол.
Також серед лідерів: Угорщина (90,1 тонни на 251,8 тис. дол.), Німеччина (87 тонн на 149,5 тис. дол.), Грузія (25 тонн на 79,6 тис. дол.), Туреччина (13,2 тонни на 53,96 тис. дол.) та Польща (18,1 тонни на 28 тис. дол.)
За аналогічний період минулого року найбільші обсяги поставок такого товару здійснювалися до Німеччини – 110 тонн на 348,3 тис. дол.
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