Україна відправляє на експорт до Європи половину мороженої риби

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна у січні-жовтні 2019 року експортувала 349 тонн мороженої риби на майже мільйон доларів США, половину з цього обсягу - до Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держрибагентства.