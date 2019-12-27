Украина отправляет на экспорт в Европу половину мороженой рыбы

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина в январе-октябре 2019 года экспортировала 349 тонн мороженой рыбы на почти миллион долларов США, половину из этого - в Европу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госрыбагентства.