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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Украина отправляет на экспорт в Европу половину мороженой рыбы

Украина отправляет на экспорт в Европу половину мороженой рыбы

Киев  •  УНН

 • 19135 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина в январе-октябре 2019 года экспортировала 349 тонн мороженой рыбы на почти миллион долларов США, половину из этого - в Европу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госрыбагентства.

"За 10 месяцев 2019 года Украиной экспортировано 349 тонн мороженой рыбы на 955 тыс. долл. Половина всего экспорта украинской мороженой рыбы (в денежном измерении) пришлась на страны Европы (478,3 тыс. долл.). У государства СНГ поставлено 34% продукции на 331,1 тыс. долл. и страны Азии - 14% на 140 тыс. долл.", - сообщили в агентстве.

Крупнейшим покупателем украинской мороженой рыбы, как отмечается, стала Молдова - 102,9 тонны на 330,6 тыс. долл.

Также среди лидеров: Венгрия (90,1 тонны на 251,8 тыс. долл.), Германия (87 тонн в 149,5 тыс. долл.), Грузия (25 тонн в 79,6 тыс. долл.), Турция ( 13,2 тонны на 53,96 тыс. долл.) и Польша (18,1 тонны на 28 тыс. долл.)

За аналогичный период прошлого года наибольшие объемы поставок такого товара осуществлялись в Германию - 110 тонн в 348,3 тыс. долл.

Напомним, украинский вылов креветки в этом году в полтора раза больше, чем сельди.

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