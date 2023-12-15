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Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 08:23  •  25034 просмотра

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В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Скомпрометированный Верховный Суд может превратить в пепел всю судебную реформу, которая внедряется в Украине, поэтому его необходимо реформировать и очистить при первой возможности. При существующей политической воле этот процесс может занять 4-7 месяцев. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербан.

"Да, конечно реформировать нужно. Нужна очистка, процедура очистки вроде квалификационного оценивания или оценки добропорядочности. Процедура, подобная тому, как очищали ВСП. И мы думаем, что если такую процедуру внедрить, то она приведет к тому, что ряд недобропорядочных судей сами уволятся, так как произошло с ВСП в свое время", - сказала Щербан.

По ее словам, для реформы Верховного Суда в части очищения есть много инструментов. Щербан напомнила, что в Украине есть действующий этический совет, который очищал Высший совет правосудия, а также есть Общественный совет международных экспертов, который отбирал судей антикоррупционного суда.

"Эти, собственно, образования могут проверить недобропорядочность судей Верховного Суда, и, собственно, в результате этого недобропорядочные судьи лишатся своих должностей. Это критически важно, потому что именно этот неочищенный, скомпрометированный Верховный Суд уполномочен пересматривать решения ВСП, Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которые сейчас должны очистить судебную систему, и, соответственно, они могут отменить любое увольнение судьи, лишение его должности и так далее", - отметила Щербан.

Она подчеркнула, что Верховный Суд формирует всю практику всех судов.

"Например - негатив, порожденный в уголовном процессе из-за "правок Лозового" (ряд изменений в УПК, принятых ВРУ по инициативе нардепа Андрея Лозового - ред.) - часть вины из-за этого лежит также на Верховном Суде, который фактически забетонировал свой негатив своей практикой. Поэтому, если его не очистить в ближайший год, это может превратить в пепел очень много того, что сделано в судебной реформе", - отметила Щербан.

Юрист добавила, что для этого нужно изменить законодательство, и, собственно, модели такие уже есть. По словам Щербань, при наличии политической воли парламент может их принять за месяц-два, а сама процедура очищения Верховного Суда после этого займет 3-5 месяцев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что на замену недобропорядочным придут добропорядочные судьи, Щербан отметила: "Конечно. Это как история о том, что рыба гниет с головы. ВС - это голова судебной системы. И поэтому надо очистить его в ближайшее время и при ближайшей возможности".

Напомним

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Он 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Кроме того, мы рассказывали, что судьи Верховного Суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец рассмотрели кассационную жалобу защиты на приговор по делу обвиняемого в заказных убийствах, государственной измене и других преступлениях экс-депутата Александра Шепелева, изменили ему приговор и пытались отпустить на свободу по делу о подкупе и побеге из СИЗО. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф, Елена Ковбий.

Шепелев активно оправдывал российскую агрессию и аннексию Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб, и активно сотрудничал с террористической "днр".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Риба гниє з голови. У ЦПК наполягають на очищенні Верховного Суду якнайшвидше
The fish rots from the head. AntAC insists on cleansing the Supreme Court as soon as possible
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