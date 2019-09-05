РФ "удивлена" тем, что жители оккупированного Крыма не получают японские визы

Он отметил, что РФ исходя из гуманитарных соображений пошла навстречу просьбам бывших жителей южной части Курил о посещении этих территорий, причем “в эксклюзивном порядке”. “Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива, она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке. Это имеет и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу”, — сказал Путин.

“Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?” — добавил президент РФ.

Путин отметил, что во время посещения Японии несколько лет назад он публично говорил об истории Курил. “Когда-то Россия абсолютно законно считала их полностью своими и передала все эти острова добровольно в знак дружбы с Японией по решению российского императора”, — сказал президент РФ. Затем были Русско-японская война 1904-1905 годов и Вторая мировая война. “Это сложная история с многочисленными составляющими, но есть гуманитарный фактор”, — добавил президент РФ.

Как писал УНН, премьер Японии заявил, что выведет диалог с РФ по мирному договору на новый уровень.