РФ заявила об атаке десятков БПЛА на Москву, сообщают об ударе по логистическому центру Wildberries

В ночь на 20 июля власти РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин, российские СМИ и Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

По данным российской стороны, в Московской области, а также в Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Вологодской, Белгородской, Курской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской и Тульской областях объявляли ракетную опасность. Жителей Москвы также предупредили о возможных перебоях в работе интернета.

Около 03:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы уничтожении 27 беспилотников, которые, по его словам, направлялись к столице РФ. Впоследствии он заявил еще об 11 сбитых дронах. Всего, по информации российских властей, на подлете к Москве было якобы сбито 58 беспилотников.

О последствиях атаки Собянин не сообщил, отметив лишь, что на местах падения обломков работают экстренные службы. В то же время в соцсетях появились фото и видео взрывов в Московской области.

Из-за атаки "Росавиация" временно ввела ограничения на работу московских аэропортов.

По данным российских Telegram-каналов, беспилотники поразили логистический комплекс Wildberries в селе Коледино Московской области – один из крупнейших распределительных центров компании. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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